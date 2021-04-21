Парламентский комитет одобрил законопроект о предотвращении конфликта интересов госслужащих

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22 апреля парламентский комитет по национальной политике одобрил законопроект, который запрещает государственным служащим получать личную выгоду с помощью конфиденциальной информации, связанной с их работой. Закон о предотвращении конфликта интересов обязывает государственное должностное лицо, вовлечённое в действия, связанные с его или её работой, сообщить о таких действиях заранее или воздерживаться от участия в них. Правительство сможет принимать дисциплинарные меры и возбуждать уголовные дела против тех, кто использует закрытую информацию в личных целях. В течение последних восьми лет законопроект неоднократно поступал на рассмотрение и отзывался, но импульсом к его принятию стали обвинения в спекуляции землёй сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации. Закон касается примерно 1 млн 900 тыс. государственных служащих, включая депутатов местных законодательных собраний. Законопроект направлен в Комитет по законодательству и судебной системе, а на следующей неделе он будет поставлен на голосование на пленарном заседании.