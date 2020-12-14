Мун Чжэ Ин: РК поставит новую цель по сокращению выбросов парниковых газов

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РК поставит перед собой новую цель по сокращению выбросов парниковых газов и сообщит о ней в ООН в течение этого года. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 22 апреля на международном климатическом саммите, который проходит в режиме видеоконференции. Конкретные цифры не названы, поскольку по этому вопросу ведутся межведомственные консультации. В отчёте, направленном в ООН в декабре прошлого года, РК сообщила о своей цели сократить к 2030 году выбросы на 24,4% по сравнению с уровнем 2017 года. Мун Чжэ Ин сообщил также о том, что Сеул прекратит финансирование зарубежных проектов в области угольной энергетики. Это означает, что государственным компаниям будет запрещено участвовать в строительстве и эксплуатации угольных электростанций за рубежом. Южнокорейский лидер призвал участников климатического саммита, в котором участвуют лидеры 40 стран, поддержать второй саммит P4G по зелёному росту и устойчивому развитию, который состоится в Сеуле в конце мая. Данное мероприятие рассматривается в качестве ступеньки к успеху 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата, проведение которой запланировано на ноябрь.