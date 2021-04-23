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США готовы сдержать любую агрессию со стороны Северной Кореи. Об этом завил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, выступая 22 апреля на пресс-конференции в Пентагоне. Он не дал прямого ответа на вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения о том, что Северная Корея может готовиться к испытаниям баллистической ракеты морского базирования. Командующий подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на ослабление напряжённости в отношениях с Северной Кореей, отметив, что «ситуация созрела» для новых инициатив. Он напомнил, что США и Стратегическое командование «полностью готовы выполнить обязательства в области безопасности, которые дали РК». Стратегическое командование управляет межконтинентальными ракетами, бомбардировщиками дальнего действия, подводными лодками с баллистическими ракетами и системами противоракетной обороны. Ранее командующий говорил, что Северная Корея продолжает представлять угрозу для США и их союзников в Северо-Восточной Азии.