Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Корея: Юг-Север

Спецдокладчик ООН выразил обеспокоенность запретом на отправку листовок на Север

Write: 2021-04-23 11:55:36Update: 2021-04-23 11:56:47

Спецдокладчик ООН выразил обеспокоенность запретом на отправку листовок на Север

Photo : YONHAP News

Принятый в РК запрет на отправку через границу на Север пропагандистских листовок может ограничить свободу выражения мнений. Об этом говорится в письме специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томаса Оджеа Кинтаны, направленном правительству РК. «Мы обеспокоены тем, что закон из-за его расплывчатой формулировки может толковаться широко, и что его применение может привести к несоразмерному наказанию за некоторые формы политического выражения и законной деятельности некоторых субъектов гражданского общества», - говорится в письме. Докладчик выразил обеспокоенность тем, что запрет на распространение листовок может повлиять на «законную деятельность» южнокорейских неправительственных организаций. Между тем, южнокорейское руководство неоднократно заявляло, что запрет принят в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон (27.400 долларов). 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >