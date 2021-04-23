Спецдокладчик ООН выразил обеспокоенность запретом на отправку листовок на Север

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Принятый в РК запрет на отправку через границу на Север пропагандистских листовок может ограничить свободу выражения мнений. Об этом говорится в письме специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томаса Оджеа Кинтаны, направленном правительству РК. «Мы обеспокоены тем, что закон из-за его расплывчатой формулировки может толковаться широко, и что его применение может привести к несоразмерному наказанию за некоторые формы политического выражения и законной деятельности некоторых субъектов гражданского общества», - говорится в письме. Докладчик выразил обеспокоенность тем, что запрет на распространение листовок может повлиять на «законную деятельность» южнокорейских неправительственных организаций. Между тем, южнокорейское руководство неоднократно заявляло, что запрет принят в интересах безопасности жителей приграничных районов. За его нарушение предусмотрено тюремное заключение на срок до трёх лет или штраф в размере 30 млн вон (27.400 долларов).