РК договорилась о закупке вакцин Pfizer для 20 млн человек

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Правительству РК удалось договориться с американской фармацевтической компанией Pfizer о закупке вакцины от COVID-19 для 20 млн человек. Это даст возможность гарантировать стабильную вакцинацию,- заявил 24 апреля на пресс-конференции в Сеуле министр здравоохранения и социального обеспечения РК Квон Док Чхоль. По его словам, договорённости удалось достичь в ходе переговоров с руководством Pfizer, состоявшихся 9 и 23 апреля в формате видеоконференции. К концу июня в страну должны быть поставлены вакцины Pfizer для 3,5 млн человек. Вакцины из этой партии для 875 тыс. человек уже поступили в страну. Последняя сделка позволила обеспечить поставки вакцин от COVID-19 для 99 млн человек, что в 2,75 раза больше необходимых для достижения коллективного иммунитета 36 млн человек. Ранее сообщалось о том, что правительство страны ведёт переговоры с компаниями Novavax, Moderna и Johnson & Johnson's Janssen о поставках вакцин для 2 млн 710 тыс. человек до конца июня. К концу сентября должны быть получены вакцины от COVID-19 для 50 млн человек. В течение первого полугодия планируется вакцинировать 12 млн человек, а к ноябрю добиться коллективного иммунитета.