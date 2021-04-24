25 апреля в РК выявлены 500 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 апреля в стране зарегистрированы 500 новых случаев COVID-19. Сокращение числа инфицированных, которое на протяжении последней недели превышало 600 в день, медики связывают исключительно с сокращением числа тестов в выходные дни. Общее число заболевших с начала пандемии составило 119.387. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.817 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 2.266.888 человек, или 4,4% населения. Две дозы вакцины получили 104.905 человек (0,2% населения). По состоянию на утро 26 апреля, зарегистрированы 13.609 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 60 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 25 апреля от режима карантина освобождены 375 человек. Общее количество выздоровевших - 108.850 человек.