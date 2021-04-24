МИД КНДР: Северокорейско-российские отношения перейдут на более высокий уровень

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Дружественные северокорейско-российские отношения будут развиваться на более высоком уровне, благодаря глубокому интересу и вниманию лидеров двух стран. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном 25 апреля в ознаменование второй годовщины саммита между лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном и президентом России Владимиром Путиным. В заявлении отмечается, что Северная Корея будет продолжать развивать и укреплять традиционные дружественные отношения с Россией для удовлетворения потребностей новой эпохи. За два года после саммита две страны столкнулись с рядом проблем - от меняющейся международной ситуации до неожиданного глобального кризиса здравоохранения, но они сотрудничали во всех секторах, включая политику, экономику и культуру. Северная Корея надеется, что Россия как можно скорее преодолеет пандемию и добьётся социального, политического и экономического прогресса, чтобы построить сильную страну,- подчёркивается в заявлении.