Компания Samsung Electronics выпустила бюджетный смартфон

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Galaxy M12 – новый бюджетный смартфон производства Samsung Electronics –поступит в продажу в РК на этой неделе. Как сообщил 26 апреля представитель компании, он будет продаваться через онлайн-магазины по цене 198 тыс. вон (180 долларов). Ранее M12 поступил в продажу во Вьетнаме, Индии и Великобритании. Смартфон с 6,5-дюймовым экраном поставляется с четырьмя задними камерами, включающими 48-мегапиксельную (MP) основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокую камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Спереди у него 8-мегапиксельная камера. Смартфон оснащён процессором Exynos 850 от Samsung, имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Ёмкость батареи - 5000 мАч. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в прошлом году на долю Samsung приходилось 65% южнокорейского рынка смартфонов. Доля Apple составляла 20%, LG Electronics – 13%.