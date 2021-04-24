Сеул призывает Пхеньян к сотрудничеству в лесной сфере

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Сотрудничество в лесном секторе в конечном итоге принесёт пользу обеим Кореям. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён в ходе состоявшегося 26 апреля мероприятия по посадке деревьев в Межкорейском центре сотрудничества в лесном хозяйстве, который открылся в июне прошлого года в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. «Леса, которые будут восстановлены в рамках межкорейского сотрудничества, послужат средством поглощения углерода на Корейском полуострове, уменьшат ущерб от наводнений и оползней, которые, как ожидается, участятся из-за изменения климата», - сказал Ли Ин Ён. Он добавил, что такое сотрудничество поможет Сеулу достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Юг и Север договорились сотрудничать в области лесного хозяйства в ходе саммита в 2018 году. Однако из-за того, что межкорейские отношения застопорились, стороны не смогли приступить к реализации договорённостей. Между тем, Северная Корея сталкивается с серьёзной проблемой обезлесения, что увеличивает ущерб от наводнений и оползней.