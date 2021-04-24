РК и Мексика озабочены планами Японии сбросить радиоактивную воду в океан

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В ходе поездки по странам Латинской Америки первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился 24 апреля со своей коллегой из Мексики Кармен Морено Тоскано. Обсуждались двусторонние отношения и международные проблемы. Как сообщили в южнокорейском МИД, Чхве Чжон Гон выразил серьёзную обеспокоенность планами Японии сбросить в Тихий океан загрязнённую воду с АЭС Фукусима. Мексиканский дипломат выразила согласие с точкой зрения южнокорейского правительства. Она отметила, что голоса всех стран, которым потенциально угрожает сброс радиоактивной воды, должны был услышаны, а мировое сообщество должно принять ответные меры. Чхве Чжон Гон предложил Мексике заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, чтобы совместно бороться с распространением COVID-19, и как можно скорее возобновить консультации на министерском уровне. Кармен Морено Тоскано выразила благодарность Сеулу за поставки медицинского оборудования для лечения инфекционных заболеваний и стремление расширить двустороннее сотрудничество в различных областях.