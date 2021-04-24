ВПП ООН продолжает поставки помощи Северной Корее

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Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН продолжает поставлять помощь Северной Корее. Несмотря на определённые препятствия, последняя поставка состоялась в марте этого года. Об этом сообщило российское информационное агентство Спутник со ссылкой на представителя организации по Азии и Тихоокеанскому региону Кун Ли. Он отметил, что, несмотря на сложности, в 2020 году помощь в виде продуктов питания получили почти 730 тысяч человек, в основном женщины и дети. «Хотя весь персонал покинул КНДР, представительство в Пхеньяне остаётся открытым. Работа продолжается и будет выполняться местным персоналом и сотрудниками ВПП оттуда, где они временно находятся», - заявил Кун Ли. Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв ранее сообщил, что в связи с пандемией COVID-19 международные организации лишились возможности производить замену своего персонала, и в Пхеньяне не осталось сотрудников международных организаций.