Рост ВВП РК в первом квартале составил 1,6%

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В первом квартале этого года рост южнокорейского валового внутреннего продукта составил 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом и 1,8% в годовом исчислении. Об этом 27 апреля сообщили в Банке Кореи. Ранее эксперты банка отмечали, что достижение в этом году отметки в 1,3% будет указывать на восстановление показателя до уровня 4 квартала 2019 года, предшествовавшего пандемии. В первой половине прошлого года под влиянием пандемии отмечен отрицательный рост ВВП на 1,3% в первом квартале и 3,2% во втором . После этого последовал положительный рост. В повышении ВВП в первом квартале нынешнего года большую роль сыграло восстановление потребительской активности. Отмечен высокий рост инвестиций в производственные мощности на 6,6%. Экспорт вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Валовой национальный доход вырос на 1,8% в годовом исчислении.