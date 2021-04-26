26 апреля в РК 512 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 апреля в стране зарегистрированы 512 новых случаев COVID-19. Два дня подряд число вновь выявленных инфицированных составляет менее 600, однако органы здравоохранения предупреждают, что это временное явление, и в ближайшее время вновь начнётся рост. Кроме того, в 30,3% случаев не удаётся выявить источник заражения. Это самый высокий показатель с января прошлого года. Общее число заболевших с начала пандемии составило 119.898. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.820 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 2.409.975 человек, или 4,7% населения. Две дозы вакцины получили 126.503 человека (0,2% населения). По состоянию на утро 27 апреля, зарегистрированы 14.155 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,2% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 62 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 26 апреля от режима карантина освобождены 845 человек. Общее количество выздоровевших - 109.695 человек.