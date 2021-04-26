Южнокорейская вакцина от COVID-19 может быть одобрена уже к концу года

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В РК в настоящий момент пять компаний разрабатывают вакцину от COVID-19. Готовые вакцины двух из них могут быть одобрены уже к концу года. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве здравоохранения и соцобеспечения в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании. Было отмечено, что пять компаний приступили к клиническим испытаниям, третий этап которых планируется начать со второй половины года. В рамках одной из передач телерадиокомпании MBC министр здравоохранения и соцобеспечения Квон Док Чхоль заявил, что можно ожидать одобрения отечественной вакцины в конце этого или начале следующего года. На вопрос о том, возможны ли будут прививки отечественной вакциной с начала 2022 года министр ответил, что правительство надеется на это, оказывая всевозможную поддержку. По его словам, всё зависит от третьего этапа клинических испытаний.