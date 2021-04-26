Мун Чжэ Ин: Пришло время возобновить диалог с Северной Кореей

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Пришло время возобновить диалог с Северной Кореей. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 27 апреля на еженедельном заседании кабинета министров. Он отметил, что Пханмунчжомская декларация, подписанная три года назад лидерами Юга и Севера, имеет историческое значение, поскольку в ней содержится призыв «к совместным действиям для достижения совместного процветания, установления прочного мира и воссоединения двух Корей». Несмотря на неблагоприятные внешние условия, на Корейском полуострове сложилась стабильная ситуация в сфере безопасности, и, основываясь на Пханмунчжомской декларации, следует двигаться к постоянному миру,- отметил южнокорейский лидер. Он выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться в Вашингтоне во второй половине мая, послужит шансом для дальнейшего укрепления двустороннего альянса и координации политики в отношении Северной Кореи. Южнокорейское правительство будет стремиться инициировать мирный процесс на основе тесного сотрудничества с администрацией Байдена,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.