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Корея: Юг-Север

Сеул призывает Пхеньян выполнять мирные договорённости

Write: 2021-04-27 13:59:55Update: 2021-04-27 14:02:58

Сеул призывает Пхеньян выполнять мирные договорённости

Photo : YONHAP News

Сеул призывает Пхеньян выполнять достигнутые ранее мирные договорённости и согласиться на переговоры. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён, выступая 27 апреля на церемонии по случаю третьей годовщины Пханмунчжомской декларации, принятой по итогам межкорейского саммита. Он напомнил, что Сеул готов возобновить переговоры с Пхеньяном «в любое время, в любом месте и по любым вопросам». «Только посредством диалога и сотрудничества мы сможем достичь подлинного мира на Корейском полуострове», - сказал Ли Ин Ён. Он назвал Пханмунчжомскую декларацию соглашением, которое помогло создать «основу» для устойчивого мирного процесса, заявив, что войны на Корейском полуострове не будет. Ли Ин Ён одновременно выразил сожаление по поводу того, что за последние три года не удалось добиться того прогресса, на который надеялись народы двух Корей. Он пообещал добиваться ратификации Пханмунчжомской декларации Национальным собранием РК.
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