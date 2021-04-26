РК поддерживает призыв лидеров АСЕАН положить конец насилию в Мьянме

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РК приветствовала совместное заявление лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), принятое 24 апреля по итогам саммита, который состоялся в Индонезии. В документе содержится призыв к «немедленному прекращению насилия в Мьянме» и проявлению всеми сторонами максимальной сдержанности. Как отмечается в заявлении министерства иностранных дел РК, опубликованном 26 апреля, документ, который приняли лидеры стран АСЕАН, заложит основу для восстановления демократии, стабильности и мира в Мьянме. Правительство РК призывает прекратить насилие в отношении участников демонстраций, освободить политических заключённых, в том числе Аунг Сан Су Чжи, и надеется на то, что специальный посланник АСЕАН сможет как можно скорее посетить Мьянму,- отмечается в заявлении.