Сотрудничество РК, Китая и Японии – на перепутье между скачком и стагнацией

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Трёхстороннее сотрудничество РК, Китая и Японии находится на перепутье между скачком или стагнацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун, выступая 27 апреля в Сеуле на церемонии, посвящённой 10-й годовщине основания секретариата трёхстороннего сотрудничества. «В условиях пандемии, изменения климата и торгового протекционизма трёхстороннее сотрудничество может сыграть жизненно важную роль в качестве движущей силы мира и процветания во всём мире»,- сказал Чхве Чжон Мун. Он выразил надежду на то, что три страны не будут сожалеть о своём выборе по прошествии многих лет, отметив, что секретариат сотрудничества играет ключевую роль в качестве моста к улучшению отношений трёх стран с момента его создания десять лет назад. Выступая на церемонии, посол Японии в РК Коити Аибоси назвал окружающую среду, изменение климата и старение общества тремя ключевыми областями, в которых страны могут работать вместе. Посол Китая в РК Син Хаймин отметил необходимость «укреплять стратегический диалог, основанный на взаимном уважении», чтобы «ещё больше углубить доверие и сыграть конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности».