Мэр Сеула обещает продолжить реконструкцию площади Кванхвамун

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Столичная администрация продолжит реконструкцию площади Кванхвамун, несмотря на сопротивление некоторых общественных организаций. Об этом заявил мэр Сеула О Сэ Хун, выступая 27 апреля на брифинге. Он напомнил, что проект, начатый в ноябре прошлого года до его вступления в должность, уже завершён на 34%, и в него было вложено около 25 млрд вон (22,5 млн долларов). Вместо того, чтобы пересматривать или отменять план, что может потребовать дополнительных затрат, проект будет завершён, и в центре столицы появится новое общественное пространство,- подчеркнул мэр. Площадь Кванхвамун была построена в 2009 году, во время первого срока О Сэ Хуна на посту мэра. В ноябре прошлого года городские власти запустили проект переноса автомобильных дорог на восточную сторону площади и превращению её западной части в парк.