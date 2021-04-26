Британский авианосец посетит в этом году РК

Photo : YONHAP News

Британский авианосец Queen Elizabeth совершит заход в порт Пусан во второй половине текущего года,- сообщили 27 апреля в министерстве обороны РК. Цель визита - стимулировать двустороннее сотрудничество в области обороны и дружеские обмены. По сообщениям зарубежных СМИ, авианосец в сопровождении нескольких боевых кораблей и военных самолётов отправится в плавание в мае с планами посетить РК, Индию, Японию и Сингапур. Ранее сообщалось, что РК стремится к 2033 году построить лёгкий авианосец водоизмещением до 30 тыс. тонн по собственным технологиям. По некоторым данным, правительства РК и Великобритании начали неформальные переговоры о технологическом сотрудничестве в реализации проекта. Это будет третий визит британских авианосцев в РК. В 1992 и 1997 годах в Пусан заходили лёгкие британские авианосцы.