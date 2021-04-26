Розничные продажи увеличились в марте на 18,5% за счёт весенних акций

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Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, совокупный объём продаж 26 крупных торговых сетей РК составил в марте 13 трлн 100 млрд вон (11 млрд 700 млн долларов). Это на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи в офлайн-магазинах возросли на 21,7%, поскольку люди стали покупать больше предметов роскоши вместо того, чтобы проводить отпуск за границей, на фоне отсутствия признаков сокращения числа новых случаев COVID-19. Другая причина резкого роста – базовый эффект, поскольку в марте прошлого года продажи сократились на 17,6% в результате первой волны пандемии COVID-19. В универмагах продажи выросли на 77,6%, а продажи импортных предметов роскоши - на 89% в годовом исчислении. Продажи в круглосуточных магазинах увеличились на 10,7% благодаря высокому спросу на переработанные продукты питания, а в гипермаркетах - на 2,1% за счёт одежды и спортивного инвентаря. Продажи в интернет-магазинах возросли на 15,2%.