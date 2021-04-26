Президент РК встретился с главой компании Novavax

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27 апреля президент РК Мун Чжэ Ин встретился с главой американского производителя вакцин Novavax Стэнли Эрком, выразив надежду на то, что её вакцины против COVID-19 станут доступны в стране ближайшее время. Южнокорейцы возлагают большие надежды на вакцину Novavax, - сказал Мун Чжэ Ин. Он напомнил, что у американского производителя заключён контракт с компанией SK Bioscience на серийное производство вакцин, выразив надежду на то, что сотрудничество между Novavax и SK будет развиваться. Южнокорейский лидер отметил такие преимущества вакцины как относительно простое хранение и длительный срок годности. «Осталось только разрешение на использование», - добавил Мун Чжэ Ин, выразив надежду на то, что соответствующие процедуры будут выполнены в кратчайшие сроки, а эффективность и безопасность вакцины будут доказаны в полной мере.