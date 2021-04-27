Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики РК

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Рост экономики РК в этом году составит 3,5%. Об этом говорится в отчёте «Экономические перспективы Азиатского региона в 2021 году», опубликованном 28 апреля Азиатским банком развития. Данный показатель на 0,2% превышает декабрьский прогноз. В качестве главных причин быстрого восстановления роста южнокорейской экономики банк отметил стабильную финансовую и валютную политику, рост экспорта в связи с повышением спроса на полупроводники и товары сферы информационно-коммуникационных технологий, снижение налогов на автомобили и политику «Новый курс». Ожидается, что в 2022 году рост экономики РК составит 3,1%. В соответствии с прогнозом, экономический рост 46 стран Азиатского региона в текущем году составит 7,3%, а в следующем – 5,3%. Эксперты банка подчеркнули важность предоставления льгот и субсидий для устойчивого зелёного и инклюзивного роста в азиатских странах, а также необходимость сотрудничества между правительствами стран региона.