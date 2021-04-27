Умер кардинал Николас Чон Чжин Сок

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Кардинал Николас Чон Чжин Сок скончался в Сеуле вечером 27 апреля. Ему было 89 лет. Как сообщили в Сеульской католической епархии, хирурги удалили некоторые из его органов в соответствии с волей покойного. Поминальную мессу провёл в Мёндонском соборе в центре Сеула кардинал Эндрю Ём Су Чжон в присутствии ограниченного количества епископов, священников и журналистов. Тело покойного кардинала было положено в стеклянный гроб перед алтарём. «Кардинал Николас Чон Чжин Сок раздал всё, что у него было, церквям и бедным. Он пожертвовал свои органы, чтобы помочь слабым», - сказал кардинал Эндрю Ём Су Чжон. Похороны состоятся 1 мая на католическом кладбище в Ёнине провинции Кёнгидо, где захоронены многие знаменитые священники. Николас Чон Чжин Сок родился в 1931 году в Сеуле. В 1954 году он поступил в Корейский католический университет, по окончании которого получил степень бакалавра богословия. После рукоположения в 1961 году он семь лет служил в костёле в Сеуле и преподавал в католической средней школе. В 1968 году Николас Чон Чжин Сок уехал учиться в Италию, где в Папском университете Урбаниана в Риме специализировался в области канонического права и получил степень магистра. Через два года после возвращения на родину он был назначен епископом, после чего занимал ряд религиозных должностей, в частности, руководил Конференцией католических епископов Кореи. В 1998 году Николас Чон Чжин Сок был назначен архиепископом Сеула, находился в этой должности 14 лет и ушёл в отставку в 2012 году. В 2006 году он стал вторым в истории Кореи католическим кардиналом.