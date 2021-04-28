В РК рост числа новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 апреля в стране зарегистрированы 775 новых случаев COVID-19. Существенный рост числа инфицированных вызван тем, что более чем в 30% случаев не удаётся выявить источник заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии, и органы здравоохранения прогнозируют дальнейший рост заболеваемости. Общее число заболевших с начала пандемии составило 120.673. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер один человек, общее число умерших – 1.821 человек. Коэффициент смертности – 1,51%. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 2.586.769 человек, или 5% населения. Две дозы вакцины получили 148.282 человека (0,3% населения). По состоянию на утро 28 апреля, зарегистрированы 14.567 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 68 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 27 апреля выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 553 человека. Общее количество выздоровевших – 110.248 человек.