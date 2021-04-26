РК и Novavax договорились обеспечить стабильные поставки вакцин

Photo : YONHAP News

27 апреля РК и фармацевтическая компания Novavax договорились подписать в этом году соглашение, который гарантирует стабильные поставки вакцин против COVID-19. Стороны согласились с необходимостью ускорить процедуру одобрения вакцины производства Novavax, чтобы как можно скорее включить её в государственную программу вакцинации. Если вакцина будет одобрена в первом полугодии, до 20 млн её доз можно будет получить в третьем квартале текущего года. Правительство РК попытается также продлить соглашение с компанией Novavax о передаче технологий, срок действия которого истекает в конце года. По оценкам южнокорейских властей, во второй половине года запасы вакцин существенно увеличатся. Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с главой Novavax Стэнли Эрком, выразив надежду на то, что её вакцины против COVID-19 станут доступны южнокорейцам в ближайшее время.