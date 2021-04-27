Правительство РК предоставит гуманитарную помощь Индии

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Правительство РК намерено поддержать Индию, где сложилась критическая эпидемическая ситуация. Туда будут поставлены кислородные концентраторы и наборы для тестирования на COVID-19. Об этом сообщил 27 апреля представитель МИД РК Чхве Ён Сам, подчеркнув, что решение о предоставлении гуманитарной помощи принято с учётом дружественных отношений с Индией. Правительство РК намерено поддерживать Индию на постоянной основе и в будущем. Точная сумма поддержки пока не названа, однако сообщается, что РК рассматривает возможность предоставления помощи на несколько миллионов долларов. Рассматривается также возможность организации чартерных рейсов для эвакуации на родину граждан РК, находящихся в Индии. После того, как правительство Индии запретило все регулярные полёты в марте прошлого года, более 8.600 южнокорейцев вернулись на родину. Сейчас в Индии находятся около 10 тысяч граждан РК. Среди них, по состоянию на вечер 27 апреля, было подтверждено 114 случаев заражения COVID-19.