Изменения в законодательстве позволят детям носить фамилию матери

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В соответствии с четвёртым основным планом поддержки семьи, представленным правительством РК 27 апреля, вскоре дети смогут носить фамилию матери. Родители получат право выбора фамилии ребёнка. План расширяет правовую концепцию семьи за пределы групп, образованных зарегистрированным браком или прямым родством. К семьям будут отнесены такие типы личных связей как сожительство или гражданские союзы. План предусматривает систему поддержки одиноких матерей или отцов. Кроме того, предусмотрено реформирование системы услуг по уходу за детьми, завещаний и опеки, чтобы предложить правовую защиту альтернативным семьям. Таким образом, домохозяйства с одним родителем смогут получать пособия по уходу за детьми. Планируется также расширить государственную поддержку временных работников, в том числе, предоставлять им отпуска по уходу за ребёнком. В первом полугодии будут проведены общественные слушания о внесении в законодательство пункта о возможности лишении родителей наследства за невыполнение ими родительских обязанностей, а также относительно правового статуса незамужних женщин, родивших детей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.