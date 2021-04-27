Конгрессмен США предлагает назначить посланника по правам человека в КНДР

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Назначение посланника по правам человека в Северной Корее становится все более актуальным, учитывая, что рассмотрение новой северокорейской политики Вашингтона находится на завершающемся этапе. Об этом сообщила в эксклюзивном интервью KBS член Палаты представителей Конгресса США Ён Ким. По её словам, госсекретарь США Энтони Блинкен согласен с отправкой специального посланника в Северную Корею и считает это приоритетным вопросом для администрации Байдена. Такой посланник сможет напрямую вести переговоры с северокорейскими властями и координировать свои действия с правительством РК. В связи с тем, что администрация Трампа не назначала посланника, данная должность остаётся вакантной с 2017 года после отставки Роберта Кинга. Десять конгрессменов от Демократической и Республиканской партий призвали президента Байдена немедленно назначить посланника.