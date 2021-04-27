В феврале в РК зафиксирована рекордно низкая рождаемость

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По данным Национального статистического управления РК, опубликованным 28 апреля, в феврале этого года в стране зарегистрирован 21.461 новорождённый. Это на 5,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и самый низкий показатель за февраль с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. РК переживает устойчивое падение рождаемости, поскольку многие молодые люди откладывают вступление в брак и рождение детей в условиях длительного экономического спада. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, - в прошлом году достиг нового рекордного минимума - 0,84. РК – единственная страна в мире с показателем ниже единицы. При этом уровень воспроизводства, который позволил бы сохранить население страны на нынешнем уровне, должен составлять 2,1. В РК продолжается естественная убыль населения, поскольку смертность превышает рождаемость. В частности, в феврале население уменьшилось на 2.313 человек. Количество пар, вступающих в брак, снизилось до рекордно низкого уровня. Так, в феврале зарегистрированы 14.973 брака, что на 21,6% меньше по сравнению с прошлым годом.