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В Корее

Материалы гражданского назначения доставлены на базу ПРО THAAD

Write: 2021-04-28 14:14:17Update: 2021-04-28 14:19:33

Материалы гражданского назначения доставлены на базу ПРО THAAD

Photo : YONHAP News

28 апреля министерство обороны РК доставило материалы гражданского назначения на базу ПРО THAAD в уезде Сончжу-гун провинции Кёнсан-Пукто. Рано утром несколько десятков местных жителей заблокировали проезд транспортных средств, направляющихся к базе. Полиции вскоре удалось освободить место для проезда 40 автомобилей с электрогенератором и строительными материалами. Трое жителей пострадали и были доставлены в больницу. Накануне в минобороны заявили, что электрооборудование и строительные материалы «не имеют ничего общего с возможностями батареи THAAD». Один из двух электрогенераторов, установленных в 2017 году, потребовал замены. Местные жители регулярно выступают против размещения батареи THAAD, ссылаясь на экологические и другие проблемы, вынуждая американских военных использовать воздушный транспорт для перевозки грузов. База США была создана в 2017 году с целью противодействия ракетной угрозе, исходящей от Северной Кореи.
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