С 5 мая прошедших полную вакцинацию освободят от 14-дневной самоизоляции

Photo : YONHAP News

Начиная с 5 мая, лица, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19, будут освобождены от 14-дневной самоизоляции при въезде в страну из-за рубежа и после контакта с заражёнными. Условиями для освобождения от самоизоляции являются отрицательный тест на наличие вируса и вакцинация препаратами, одобренными в РК. В настоящее время это вакцины производства компаний Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Продукты компаний Moderna и Novavax находятся в стадии одобрения. Новые правила будут применяться ко всем лицам, независимо от национальности, через две недели после получения второй дозы вакцины. Между тем, они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней и должны будут сдать в течение этого периода два теста на COVID-19. Исключение составляют прибывшие из таких стран, как ЮАР и Бразилия, где были обнаружены мутировавшие штаммы коронавируса. При этом освобождение от самоизоляции для тех, кто прошёл вакцинацию за границей, будет проводиться последовательно и по принципу взаимности, по мере достижения соответствующих соглашений. Скорость вакцинации в РК возросла со 170 тыс до 210 тыс. человек в сутки. Между тем, правительство объявило о решении выплатить компенсацию за ущерб в результате побочного действия вакцины по 4 из 9 заявок. Подобное решение принимается впервые после начала вакцинации.