28 апреля в РК 680 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 апреля в стране зарегистрированы 680 новых случаев COVID-19. Это почти на 100 инфицированных меньше, чем накануне, однако рост числа очагов заражения и большое число случаев инфекции, источники которых не удаётся отследить, требуют повышенного внимания органов здравоохранения. Хотя ситуация находится под контролем, не исключено ужесточение режима социального дистанцирования, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 121.351. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.825 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 2.808.794 человека, или 5,5% населения. Две дозы вакцины получили 168.721 человек (0,3% населения). По состоянию на утро 29 апреля, зарегистрированы 15 тыс. случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 73 вакцинированных умерли, в том числе, пять за минувшие сутки, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 28 апреля от режима карантина освобождены 539 человек. Общее количество выздоровевших – 110.787 человек.