Деловые настроения в РК достигли максимальной отметки за 10 лет

Благодаря устойчивому экспорту и восстановлению потребления настроения в деловых кругах РК продолжают улучшаться. Согласно данным, опубликованным Банком Кореи 29 апреля, апрельский индекс предпринимательской деятельности (BSI) составил 88 пунктов, поднявшись на 5 пунктов по сравнению с мартом. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, с июня 2011 года. Индекс отражает оценку предпринимателями текущей деловой ситуации и их ожидания на ближайший период. Показатель ниже ста пунктов означает, что число пессимистов превышает число оптимистов. Индекс экономических настроений (ESI), который учитывает индекс потребительских ожиданий (CSI), составил 105,3. Это на 4 пункта выше, чем в марте. Эти показатели выявлены в результате опроса, в котором приняли участие 2.816 южнокорейских предприятий.