Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

S&P: За РК сохранён рейтинг AA со стабильным прогнозом

Write: 2021-04-29 11:03:15Update: 2021-04-29 12:10:18

S&P: За РК сохранён рейтинг AA со стабильным прогнозом

Photo : YONHAP News

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило за РК нынешний суверенный кредитный рейтинг AA со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в ежегодном отчёте агентства, опубликованном 28 апреля. В качестве обоснования такого решения отмечается, что, несмотря на отрицательный рост в прошлом году, который южнокорейская экономика испытала впервые с 1998 года, ей удалось восстановиться. Кроме того, ущерб от COVID-19 оказался гораздо меньше, чем в других развитых странах. По прогнозу экспертов S&P, экономика РК будет демонстрировать уверенный рост по сравнению с другими странами, что будет способствовать финансовой устойчивости. Бюджетный дефицит сохранится до 2022 года, однако в целом финансовое положение страны остаётся стабильным. При этом среди факторов риска назван северокорейский вопрос. Отмечается, что негативно на финансовой ситуации может сказаться задолженность государственных корпораций.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >