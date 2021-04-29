S&P: За РК сохранён рейтинг AA со стабильным прогнозом

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило за РК нынешний суверенный кредитный рейтинг AA со стабильным прогнозом. Об этом сообщается в ежегодном отчёте агентства, опубликованном 28 апреля. В качестве обоснования такого решения отмечается, что, несмотря на отрицательный рост в прошлом году, который южнокорейская экономика испытала впервые с 1998 года, ей удалось восстановиться. Кроме того, ущерб от COVID-19 оказался гораздо меньше, чем в других развитых странах. По прогнозу экспертов S&P, экономика РК будет демонстрировать уверенный рост по сравнению с другими странами, что будет способствовать финансовой устойчивости. Бюджетный дефицит сохранится до 2022 года, однако в целом финансовое положение страны остаётся стабильным. При этом среди факторов риска назван северокорейский вопрос. Отмечается, что негативно на финансовой ситуации может сказаться задолженность государственных корпораций.