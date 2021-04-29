В Индии сохраняется сложная эпидемическая ситуация

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Суточный прирост числа новых случаев заражения COVID-19 в Индии превысил 360 тыс. человек, а смертность достигла 3 тыс. человек в сутки. Всего с начала пандемии в Индии погибли порядка 204 тыс. человек, а общее число заболевших превысило 18 млн 300 тыс. человек. В сложившейся ситуации в стране наблюдается острая нехватка медицинского кислорода. Больницы переполнены, и даже тем, кто уже госпитализирован, не хватает кислородных баллонов. В настоящий момент в Индии проживают порядка 10 тыс. граждан РК, и у 110 из них подтверждён коронавирус. Министерство иностранных дел РК 28 апреля направило в Индию 14 кислородных концентраторов по запросу местной корейской диаспоры. Ещё шесть аппаратов будут направлены на следующей неделе. Правительство РК также обсудит с индийскими властями гуманитарные поставки средств защиты.