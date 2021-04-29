Глава МИД РК Чон Ый Ён примет участие во встрече министров стран G7

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён примет участие в личной встрече министров стран Большой семёрки (G7), которая состоится в Лондоне с 3 по 5 мая. РК, Австралия, Индия, ЮАР и Бруней, председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, хотя и не являются участниками Большой семёрки, приглашены на встречу в качестве гостей. Как сообщили 29 апреля в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в повестке встречи обсуждение совместных усилий по обеспечению равного доступа к вакцинам, восстановления экономики после пандемии, поддержки образования девочек в слаборазвитых странах и проблемы изменения климата. Чон Ый Ён планирует провести ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит вопросы безопасности в связи с запланированным сбросом Японией радиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима. Встреча на уровне министров является частью подготовки к саммиту Большой семёрки, который состоится в Корнуолле с 11 по 13 июня. В нём примет участие президент РК Мун Чжэ Ин.