Банк Кореи: В этом году можно ожидать сокращения платёжного баланса

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Платёжный баланс РК в текущем году может сократиться по сравнению с прошлым годом из-за стремительного роста импорта. Согласно отчёту Банка Кореи, опубликованному 29 апреля, объём импорта в первом квартале этого года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Восстановление экспорта и инвестиций в сфере полупроводников, автомобилей и химической продукции привело к значительному увеличению импорта соответствующего сырья, комплектующих и оборудования. Вырос импорт дорогостоящих потребительских товаров, таких как легковые автомобили, бытовая техника и кожаные аксессуары европейского производства. Кроме того, отмечается увеличение импорта сырья. Это связано с ростом цен на нефть и металлургическую продукцию, обусловленным наращиванием темпов вакцинации и дополнительных мер экономического стимулирования в развитых странах. Согласно прогнозу Банка Кореи, рост импорта в ближайшее время сохранится.