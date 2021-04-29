За 100 лет средняя температура в Сеуле увеличилась на 1,9 градуса

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Данные анализа изменений температуры в РК за последние 100 лет показали, что за этот период в Сеуле стало теплее примерно на 1,9 градуса, а в среднем по стране повышение температуры составило 1,6 градуса. Ещё в 1950-е годы вода в реке Ханган замерзала зимой настолько, что можно было кататься на коньках. Однако в последние годы даже при сильных морозах на поверхности воды образуется лишь тонкая корка льда. Повышение температуры в таких крупных городах как Тэгу и Сеул оказалось примерно вдвое выше, чем в малых и средних городах. Наиболее заметно увеличение температуры в весенний и зимний сезоны. Продолжительность сезонов также изменилась. Если 100 лет назад зима была самым продолжительным временем года, то к настоящему моменту она сократилась на 22 дня до 87 дней. В то же время лето стало на 20 дней длиннее и теперь является самым продолжительным сезоном. Морозных дней зимой теперь гораздо меньше, а количество тропических ночей, сильной жары и проливных дождей в летний сезон больше.