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Наука

Птенцы чубатого ибиса впервые за 42 года родились в дикой природе

Write: 2021-04-29 15:02:04Update: 2021-04-29 18:45:35

Photo : YONHAP News

Два птенца чубатого ибиса, который в течение 42 лет считался исчезнувшим видом на Корейском полуострове, родились в дикой природе. Как сообщили 29 апреля в администрации провинции Кёнсан-Намдо, птенцы благополучно вылупились из двух яиц, отложенных парой чубатых ибисов, которые были выпущены два года назад в болоте Упхонып в уезде Чханнён-гун провинции Кёнсан-Намдо, которое является самым большим в стране водно-болотным угодьем, образованным естественным путём.  Один птенец родился 26 апреля, а второй – 28 апреля. Над гнездом установлены камеры наблюдения, чтобы следить за ситуацией 24 часа в сутки. Специалисты ожидают, что птицы покинут гнездо 10-12 июня и отправятся в свободный полёт над водно-болотным угодьем Упхонып. Чубатые ибисы, внесённые в Список памятников природы под номером 198, были широко распространены на юге Корейского полуострова, но с какого-то момента начали исчезать. В последний раз их видели в демилитаризованной зоне в 1979 году. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин подарил РК двух самцов чубатых ибисов. Одновременно в уезде Чханнён-гун провинции Кёнсан-Намдо был основан Центр восстановления популяции птиц.  В настоящее время в нём выращивают в неволе 432 особи, с 2019 года в дикую природу были выпущены 80 птиц. 6 мая в водно-болотные угодья Упхонып будет выпущена стая из 40 ибисов. 
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