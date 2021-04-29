Текущий уровень социального дистанцирования продлён на три недели

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Правительство РК приняло решение сохранить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, по 23 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хон Нам Ги, выступая 30 апреля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Правительство учло, что число новых случаев COVID-19 практически не уменьшается, а число инфицированных, источники заражения которых не удаётся отследить, продолжает расти. В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5 социального дистанцирования. Запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22 часов, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено. Кроме того, принято решение продлить ещё на одну неделю, по 9 мая, особый карантинный период, призванный остановить распространение вируса. Карантинные органы опасаются роста заболеваемости в связи с увеличением числа семейных мероприятий в День детей и День родителей.