Разведка США: Север может устроить провокацию и продолжить модернизацию ракет

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Северная Корея, скорее всего, устроит военные провокации, в том числе, ядерные испытания, чтобы оказать давление на США и их союзников. Об этом говорится в заявлении директора военной разведки США генерал-лейтенанта Скотта Берриера, представленном 29 апреля Комитету Сената по вооружённым силам накануне слушаний по глобальным угрозам. Ожидается, что на начальном этапе режим Ким Чон Ына будет избегать провокаций, оценивая политический подход новой администрации США к Северной Корее,- отмечается в заявлении. В качестве предлога для провокаций Пхеньян может использовать совместные военные учения США и РК. Несмотря на международные санкции, Северная Корея продолжит модернизацию своих ракетных сил, которые будет представлять угрозу целям в Северной Америке,- говорится также в заявлении Скотта Берриера. Между тем, несмотря на наличие возможности нанести удар по РК и вооружённым силам США на Корейском полуострове, у северокорейских вооружённых сил «отсутствует общая способность воссоединить Корейский полуостров или поддержать длительный конфликт».