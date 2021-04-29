29 апреля в РК 661 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 29 апреля в стране зарегистрирован 661 новый случай COVID-19. Это практически столько же, как накануне, однако рост числа очагов заражения и большое число случаев инфекции, источники которых не удаётся отследить, требуют повышенного внимания органов здравоохранения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 122.007. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.828 человек. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 3.056.004 человека. Две дозы вакцины получили 198.734 человека. По состоянию на утро 30 апреля, зарегистрированы 15.499 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,1% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 73 вакцинированных умерли, в том числе, пять за минувшие сутки, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена. 29 апреля выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 635 человек. Общее количество выздоровевших – 111.422 человека.