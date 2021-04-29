Президент РК получил вторую прививку от COVID-19

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29 апреля президент РК Мун Чжэ Ин получил вторую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19. Как сообщили в его администрации, прививка была сделана в государственном медицинском центре сеульского муниципального округа Чонно-гу недалеко от резиденции президента, там же, где глава государства получил первую дозу вакцины 23 марта. Планировалось, что вторая прививка будет сделана в мае, в рамках подготовки к участию в саммите Большой семёрки, который состоится в Великобритании с 11 по 13 июня. Однако затем было принято решение сделать вторую прививку раньше, до поездки Мун Чжэ Ина в Вашингтон на саммит с президентом США Джо Байденом. Вакцина производства AstraZeneca требует двух прививок с интервалом от 8 до 12 недель. Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний допускает четырёхнедельный интервал.