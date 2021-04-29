Samsung на четвёртом месте на рынке смартфонов 5G

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Компания Samsung Electronics потеряла лидирующие позиции на мировом рынке смартфонов 5G и заняла четвёртое место в первом квартале этого года. По данным исследователя рынка Strategy Analytics, в период с января по март доля Samsung составила 12,7% мирового рынка смартфонов 5G по сравнению с 34,6% в первом квартале прошлого года. За первые три месяца текущего года южнокорейский технологический гигант поставил на мировой рынок 17 млн смартфонов 5G. Это на 105% процентов больше, чем годом ранее, но недостаточно, чтобы сохранить за собой первое место. На первом месте – американская компания Apple, которая поставила на рынок 40 млн 400 тыс. iPhone с поддержкой 5G, заняв 30,2% рынка. Огромный рост продаж продемонстрировали китайские бренды. На втором месте компания Oppo, которая поставила 21,5 млн смартфонов, заняв 16,1% рынка. На третьем месте – другая китайская компания Vivo, которая поставила 19 млн 400 тыс. смартфонов, заняв 14,5% рынка. На пятом месте китайская Xiaomi – 16 млн 600 тыс. смартфонов и 12,4% рынка.