Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина впервые ниже 30%

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина впервые после его вступления в должность опустился ниже 30%. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea с 27 по 29 апреля среди тысячи взрослых жителей страны, политику главы государства одобряют 29% респондентов. Это на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Отрицательную оценку деятельности главы государства дали 60% опрошенных - на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей. Не определились с ответом 11% респондентов. 28% тех, кто отрицательно оценил деятельность Мун Чжэ Ина, высказывали недовольство политикой его правительства в сфере недвижимости, 17% - борьбой с пандемией COVID-19, 9% - ситуацией в экономике и социальной сфере. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 33% респондентов, что на 1% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки крупнейшей оппозиционной партии Сила народа не изменился, составив 28%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.