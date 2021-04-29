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Политика

Лидером парламентской фракции партии Сила народа избран Ким Ги Хён

Write: 2021-04-30 14:08:32Update: 2021-04-30 18:17:15

Лидером парламентской фракции партии Сила народа избран Ким Ги Хён

Photo : KBS News

Депутат Национального собрания Ким Ги Хён избран 30 апреля новым лидером парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии Сила народа. В первом туре его поддержали 34 участника заседания фракции. Занявший второе место Ким Тхэ Хым набрал 30 голосов, Квон Сон Дона поддержали 20, а Ю Ый Дона – 17 участников заседания. Поскольку никто из кандидатов не набрал большинства голосов, был проведён второй тур голосования с участием кандидатов с самым большим числом голосов. На этот раз Ким Ги Хёна поддержали 66, а Ким Тхэ Хыма - 34 депутата. Перед новым лидером фракции стоят такие задачи как достижение единства внутри партии и поиск возможности слияния с Народной партией в преддверии президентских выборов в следующем году. В качестве исполняющего обязанности председателя партии Ким Ги Хён будет также заниматься подготовкой к общенациональному партийному съезду, намеченному на июнь этого года. 
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