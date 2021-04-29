Военные руководители РК, США и Японии договорись укреплять сотрудничество

Photo : YONHAP News

Председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК, США и Японии генералы Вон Ин Чхоль, Марк Милли и Кодзи Ямадзаки провели переговоры на Гавайях. Как сообщили 30 апреля в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, они выразили озабоченность по поводу ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подтвердили важность поддержания мира в регионе. Генерал Вон Ин Чхоль подчеркнул, что сотрудничество трёх стран имеет решающее значение для мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, а генерал Марк Милли отметил, что США выполняют своё обязательство по защите союзников. Он напомнил, что Вашингтон готов обеспечить расширенное сдерживание, гарантированное полным спектром военного потенциала США. Участники встречи договорились продолжить совместную работу по поддержанию безопасности и расширению сотрудничества с целью укрепления мира и стабильности в регионе,- говорится в сообщении.