МИД РК рассматривает повышение уровня предупреждения о поездках в Индию

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Министерство иностранных дел РК внимательно следит за эпидемической ситуацией в Индии и рассматривает возможность повышения уровня предупреждения о поездках в эту страну на одну ступень до «красного». Это будет означать настоятельную рекомендацию всем гражданам страны покинуть Индию, если для нахождения там нет веских причин. Об этом сообщил 30 апреля представитель министерства. По его словам, ведутся переговоры с индийскими официальными лицами и местными авиаперевозчиками об организации вывозных рейсов для южнокорейских граждан, находящихся в Индии. В настоящий момент в Индии находятся порядка 10 тыс. граждан РК, и у 130 из них подтверждён коронавирус. Однако фактическое число заражённых может быть выше, поскольку МИД располагает лишь данными южнокорейских диппредставительств в Индии.