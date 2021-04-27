МИД КНДР: Байден «совершил большую ошибку»

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Президент США Джо Байден совершил «большую ошибку», назвав ядерную программу Пхеньяна серьёзной угрозой. Об этом говорится в заявлении директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына, опубликованном 2 мая агентством ЦТАК, после сообщения о том, что США завершили выработку своей северокорейской политики. «Теперь, когда стала ясна основная идея новой северокорейской политики США, мы будем вынуждены принять соответствующие меры, в результате чего США со временем окажутся в очень тяжёлой ситуации»,- говорится в заявлении. В нём также отмечается, что «дипломатия» и «строгое сдерживание», которые Байден обещал использовать для устранения угроз Севера, являются «прикрытием его враждебных действий». В отдельном заявлении министерство иностранных дел КНДР подвергло критике США за высказывания о ситуации с правами человека на севере Корейского полуострова, отметив, что это равносильно оскорблению «достоинства высшего руководства КНДР». В ответ министерство иностранных дел РК призвало Пхеньян «положительно отреагировать» на усилия Сеула и Вашингтона по возобновлению зашедших в тупик ядерных переговоров. 2 мая агентство ЦТАК распространило ещё одно заявление. Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон подвергла официальный Сеул за критике за то, что не была остановлена отправка через межкорейскую границу антисеверокорейских листовок, которую она назвала «невыносимой провокацией» и предупредила о «соответствующих действиях». Министерство по делам воссоединения РК ранее заявило, что оно изучает детали отправки листовок и рассмотрит этот вопрос «в соответствии с духом закона».